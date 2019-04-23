Токаев будет баллотироваться на пост президента Казахстана

Он собирается продолжить стратегический курс развития страны Нурсултана Назарбаева.

Действующий глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил, что примет участие в досрочных выборах президента, запланированных на 9 июня.

— Я пойду на выборы, чтобы продолжить стратегический курс первого президента на всестороннее развитие нашей страны, — заявил Токаев.

Он также отметил, что своей задачей считает обеспечить преемственность политики Назарбаева. Токаев поблагодарил Назарбаева за доверие и пообещал, что сделает всё возможное, чтобы оправдать ожидания.

23 апреля в столице Казахстана пройдёт съезд партии Nur Otan, председателем которой является экс-президент страны Нурсултан Назарбаев. Он и предложил выдвинуть кандидатуру Токаева на пост главы государства.

Нурсултан Назарбаев был президентом Казахстана почти 30 лет. Он возглавлял страну с момента обретения ею независимости. Специально для него парламент принял закон, который позволяет баллотироваться неограниченное количество раз. В марте глава государства заявил, что подает в отставку.