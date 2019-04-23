Лимузин лидера КНДР заметили во Владивостоке — видео

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Лимузин лидера КНДР заметили во Владивостоке — видео

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Кортеж председателя Государственного совета Северной Кореи сопровождают патрульные автомобили и два автобуса.

Лимузин, предположительно, лидера КНДР Ким Чен Ына заметили на въезде в кампус Дальневосточного федерального университета. Кадры опубликовал пользователь Дмитрий Щербаков на своём YouTube-канале.

На кадрах видно, что кортеж сопровождают патрульные автомобили и два автобуса.

Ранее сообщалось, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, у которого на 25 апреля запланированы переговоры с президентом России Владимиром Путиным, приедет в РФ на бронепоезде с делегацией из 230 человек.

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