Счётная палата выявила нарушения на 772,7 млрд рублей за год

Больше всего их нашли в государственных закупках и закупках отдельными видами юридических лиц.

Счётная палата выявила в прошлом году нарушения на сумму 772,7 миллиарда рублей. Об этом говорится в отчёте, опубликованном на сайте ведомства.

Сообщается, что по сравнению с 2017 годом сумма нарушений в 2018-м сократилась более чем вдвое, но вместе с тем число нарушений увеличилось с 6455 до 9235.

Наибольшее число нарушений было выявлено при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и закупок отдельными видами юридических лиц.

Ранее глава Счётной палаты Алексей Кудрин пообещал, что она будет строже контролировать нацпроекты.