В ГИБДД выступили против разделения водителей на любителей и профи

В ведомстве считают, что всех, кто прошёл обучение в автошколе, можно считать профессионалами.

В ГИБДД выразились категорически против разделения водителей на любителей и профессионалов. При необходимости устройства на должность водителя человеку можно лишь устроить переэкзаменацию или переподготовку. Об этом заявил первый заместитель начальника ГУОБДД МВД России Владимир Швецов.

— Категорически против. Потому что водители все должны быть профессионалами, — приводит его слова РИА "Новости".

— Сейчас люди получают профессиональное образование, они получают документы, что закончили автошколу, что они профессиональные водители, — разъяснил он позицию ведомства на конференции "Безопасная дорога. Стратегия безопасности дорожного движения до 2024 года", которая проходит в "Сколково".

Инициативу о разделении водителей на любителей и профессионалов выдвинули в Минтрансе. В ведомстве посчитали, что мера поможет снизить нагрузку на тех, кто не собирается работать в данной сфере по найму.

Автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с Лайфом напомнил, что в законе об образовании автомобильного образования вообще нет и нынешние методы обучения не подходят ни под одну категорию, если и делать разделение на профессионалов и любителей за рулём, то идею Минтранса нужно сильно доработать.