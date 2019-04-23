В ГИБДД выступили против разделения водителей на любителей и профи

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В ГИБДД выступили против разделения водителей на любителей и профи

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Фото: © РИА Новости/Валерий Мельников

В ведомстве считают, что всех, кто прошёл обучение в автошколе, можно считать профессионалами.

В ГИБДД выразились категорически против разделения водителей на любителей и профессионалов. При необходимости устройства на должность водителя человеку можно лишь устроить переэкзаменацию или переподготовку. Об этом заявил первый заместитель начальника ГУОБДД МВД России Владимир Швецов.

Категорически против. Потому что водители все должны быть профессионалами, — приводит его слова РИА "Новости".

Сейчас люди получают профессиональное образование, они получают документы, что закончили автошколу, что они профессиональные водители, — разъяснил он позицию ведомства на конференции "Безопасная дорога. Стратегия безопасности дорожного движения до 2024 года", которая проходит в "Сколково".

Инициативу о разделении водителей на любителей и профессионалов выдвинули в Минтрансе. В ведомстве посчитали, что мера поможет снизить нагрузку на тех, кто не собирается работать в данной сфере по найму.

Автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с Лайфом напомнил, что в законе об образовании автомобильного образования вообще нет и нынешние методы обучения не подходят ни под одну категорию, если и делать разделение на профессионалов и любителей за рулём, то идею Минтранса нужно сильно доработать.

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