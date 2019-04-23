В России резко сократилось число смертей на работе

Ситуация всё ещё остается сложной, однако стабильно наблюдается положительная динамика.

За последние 12 лет количество смертей на производстве резко уменьшилось. Об этом рассказал министр труда и социальной защиты Максим Топилин ТАСС.

По его словам, с 2007 года число несчастных случаев с летальным исходом на предприятиях снизилось с 4,5 тысячи до 1,6 тысячи.

— Безусловно, это является очень серьёзным прогрессом, — заявил он.

Топилин также добавил, что за 2018 год количество несчастных случаев на производстве снизилось с 37,5 тысячи до 35,2 тысячи. Министр признал, что это проблема, однако отметил устойчивую положительную динамику.

Ранее Институт повышения квалификации (ИПК) рассказал, какие профессии являются наиболее востребованными среди россиян. Наиболее популярными оказались специальности, связанные со строительной сферой.