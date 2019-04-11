Названы самые востребованные в России рабочие специальности

Наиболее остро работодатели нуждаются в сварщиках, а также специалистах по креплению грузов, которые перемещаются подъёмными механизмами.

Институт повышения квалификации (ИПК) "Технопрогресс" провёл исследование и выяснил, что сегодня в регионах России наблюдается повышенный спрос на рабочие специальности. Об этом сообщает "Российская газета", ссылаясь на результаты анализа.

Согласно данным исследования, больше всего востребована профессия специалиста по креплению грузов, которые перемещаются подъёмными механизмами (стропальщик), правда, уровень заработной платы разнится: в Татарстане, к примеру, он может получать от 20 тысяч рублей, а в Красноярском крае некоторые работодатели готовы предложить более 75 тысяч рублей.

На втором месте расположилась специальность сварщика — они могут зарабатывать около 100 тысяч рублей. Популярны также вакансии рабочего люльки подъёмника, специалистов, которые обслуживают сосуды под давлением, операторов котельных, машинистов вышки, крановщиков, маляров, монтажников стальных и железобетонных конструкций и изолировщиков на термоизоляции.

Ранее глава Роструда Всеволод Вуколов рассказал, что наиболее остро российские производители нуждаются в специалистах именно рабочих профессий. Так, в базе ведомства открыто более 40 тысяч вакансий для слесарей, более девяти тысяч заявок по вакансиям сварщика и более восьми тысяч — токаря.