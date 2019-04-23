Эксперт назвал натянутой на глобус легендой тренировки ВСУ по захвату судов

Он отмечает, что украинские моряки действуют по согласно так называемой антитеррористической легенде.

Главный редактор журнала "Арсенал Отечества", военный эксперт, полковник запаса Виктор Мураховский в беседе с Лайфом прокомментировал информацию о том, что моряки ВСУ начали тренировки по захвату судов.

По его словам, моряки ВСУ действуют по согласно так называемой антитеррористической легенде — захватывают судно с целью освобождения экипажа у захваченных террористов.

— Учитывая, что не замечено, мягко говоря, патрулирование украинских судов в районах активного действия террористов, я имею в виду вблизи побережья Сомали, Юго-Восточной Азии, выглядит, честно говоря, легенда-то, натянутой на глобус искусственно, — сказал Мураховский.

Как сообщалось ранее, тренировки ведутся в открытом море в составе абордажных групп. Спецназовцев натаскивают на действия по программе VBSS — сближение, высадка, прочёсывание, захват.