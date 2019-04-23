Эксперт назвал натянутой на глобус легендой тренировки ВСУ по захвату судов

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Эксперт назвал натянутой на глобус легендой тренировки ВСУ по захвату судов

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Он отмечает, что украинские моряки действуют по согласно так называемой антитеррористической легенде.

Главный редактор журнала "Арсенал Отечества", военный эксперт, полковник запаса Виктор Мураховский в беседе с Лайфом прокомментировал информацию о том, что моряки ВСУ начали тренировки по захвату судов.

По его словам, моряки ВСУ действуют по согласно так называемой антитеррористической легенде — захватывают судно с целью освобождения экипажа у захваченных террористов.

Учитывая, что не замечено, мягко говоря, патрулирование украинских судов в районах активного действия террористов, я имею в виду вблизи побережья Сомали, Юго-Восточной Азии, выглядит, честно говоря, легенда-то, натянутой на глобус искусственно, — сказал Мураховский.

Как сообщалось ранее, тренировки ведутся в открытом море в составе абордажных групп. Спецназовцев натаскивают на действия по программе VBSS — сближение, высадка, прочёсывание, захват.

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