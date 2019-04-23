В липецкой квартире нашли двух маленьких истощённых детей

Один из них в возрасте четырёх лет является инвалидом и требует особого ухода и лечения.

Двоих маленьких истощённых детей — двух и четырёх лет — нашли в одной из квартир Липецка. Как сообщает портал "Липецкмедиа", к правоохранителям обратились неравнодушные жильцы дома.

По словам соседей, мать оставила детей в квартире одних, а они плакали и кричали. Сотрудники прокуратуры, приехав на место, увидели, что малыши находились с пьяным неизвестным мужчиной.

Само жилое помещение не соответствовало санитарным нормам: у детей не было своего спального места, поэтому они спали на полу на грязном матрасе. В квартире также не обнаружили соответствующих их возрасту игрушек и книг. Более того, в зоне доступности детей находились оголённые провода, на полу лежали ножи.

Как выяснилось позднее, четырёхлетний ребёнок является инвалидом и требует особого ухода и лечения. Из-за того что в квартире не было законных представителей, детей поместили в больницу для дальнейшего обследования.

Установлено также, что ранее мать была лишена родительских прав, но решение было отменено, а женщину предупредили, что ей нужно изменить своё отношение к детям. Спустя два года ситуация не изменилась к лучшему. Принято решение о повторном обращении в суд.

Напомним, подобная ситуация произошла ранее в Москве: двух маленьких девочек нашли в истощённом состоянии на юго-востоке столицы.