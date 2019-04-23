Лайф публикует видео момента взрыва электросамоката в квартире в центре Москвы

В распоряжении Лайфа оказалось видео момента взрыва электросамоката в квартире на улице Хамовнический Вал в центре Москвы.

В доме были двое взрослых и трое маленьких детей дошкольного возраста. Никто не пострадал. Как видно на этих кадрах, не оказалось людей и внизу.

Как сообщалось ранее, хлопок произошёл в 6:15. Осколками были повреждены припаркованные автомобили. По уточнённым данным, незначительные повреждения получила стена дома.