Суд арестовал деньги, земельный участок и три дома Арашукова

Басманный суд столицы арестовал имущество временно отстранённого от должности сенатора Рауфа Арашукова. Речь идёт о деньгах, трёх домах и земельном участке.

— Суд наложил обеспечительный арест на имущество Арашукова, а именно: денежные средства, находящиеся на счетах, запретив распоряжаться ими в пределах суммы причинённого ущерба; земельный участок, три жилых дома и одно жилое помещение в КЧР, — заявила пресс-секретарь суда Юнона Царева агентству "Москва".

Как уже сообщал Лайф, Рауфа Арашукова обвиняют по трём статьям: "Участие в преступном сообществе", "Давление на свидетеля" и "Убийство". Показания против него дал Вячеслав Дерев, занимавший пост сенатора от КЧР до Арашукова-младшего. Ранее Басманный суд Москвы продлил арест Арашукову до 30 июня.