Эксперты насчитали миллиарды нелегальных сигарет в России

Общие потери для бюджета страны из-за незаконного ввоза табачной продукции могут превысить 70 миллиардов к концу года.

На табачном рынке России доля нелегальных пачек сигарет в первом квартале 2019 года составила 10,3%, а годом ранее — 7,7%. Об этом свидетельствуют данные аналитического агентства Kantar TNS.

По данным экспертов, источником 45% от общего количества нелегальной табачной продукции являются страны Евразийского экономического союза.

Табачная продукция со стран ЕАЭС поступает на рынок России без уплаты налогов, в том числе и акциза. В общей сложности количество нелегальных пачек сигарет из ЕАЭС равняется 14 миллиардам. Общие потери для бюджета страны могут превысить 70 миллиардов к концу года.

Наибольшее количество нелегальной продукции находится в приграничных регионах. В этом году лидером стала Северная Осетия, там доля составила 59,8%. На втором месте оказалась Брянская область, где 36,4% являются нелегальной табачной продукцией. Замыкает тройку лидеров Кабардино-Балкария — 36,2%.

Ранее в России вступил в силу закон об обязательной цифровой маркировке сигарет для того, чтобы повысить прозрачность табачного рынка.