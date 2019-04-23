Каждый третий россиянин допускает использование ремня в воспитательных целях

А почти половина опрошенных родителей признались, что в качестве наказания практиковали подзатыльники и шлепки.

Примерно треть россиян выступает против запрета физических наказаний для детей, а его сторонниками являются 57%. Об этом сообщает агентство "Москва", ссылаясь на данные опроса в рамках проекта "Дом под зонтом".

— По результатам опроса, каждый третий житель страны считает возможным использовать жёсткие насильственные методы воспитания детей, а 68% — применять "мягкие" формы физических наказаний хотя бы в редких, исключительных случаях, — говорится в материалах опроса.

Кроме того, почти половина опрошенных родителей признались, что в качестве наказания практиковали подзатыльники и шлепки (к слову, 1% делали это "очень часто", а 12% оценили частоту использования как "иногда").

Любопытно, что тот же подзатыльник или шлепок большинство респондентов оценивает как более безобидная форма проявления эмоций, чем крик или брань. Такие действия не ассоциируются у россиян с такой формулировкой как "жестокое обращение с ребёнком", а потому считаются приемлемыми для большинства.

Ранее стало известно, что власти Японии готовятся запретить любое физическое наказание для детей. Действие документа распространится не только на родителей или иных родственников, но также на социальных работников и педагогов всех уровней.

Поводом для законодательных изменений стала история 10-летней девочки из города Тиба, которую регулярно избивали в семье, лишали еды и держали на холоде в воспитательных целях. В январе её нашли мёртвой, после чего на проблему обратили внимание и в руководстве страны.