Назарбаев прослезился во время исполнения песни на его слова — видео

Нурсултан Назарбаев не смог сдержать эмоций в конце съезда партии @Nur_Otan #sailau2019 #сайлау2019 pic.twitter.com/2iXIv9MPkm— Заметки Ағашки (@TwiKazakhstan) 23 апреля 2019 г.
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев не смог сдержать слёз на съезде партии "Нур Отан" в Нур-Султане.
Трогательный момент произошёл, когда в завершение съезда партии прозвучала песня "Моя страна", которую исполнил депутат Бекболат Тлеухан вместе с другими участниками съезда. Слова к песне написал сам Назарбаев.
Как сообщалось ранее, на этом съезде Назарбаев предложил участвовать Касыму-Жомарту Токаеву в выборах главы государства от партии Nur Otan и рассказал, как долго готовил свою отставку.
Напомним, Назарбаев решил сложить полномочия главы государства, оставив пост, который занимал почти 30 лет. В должность президента Казахстана вступил Касым-Жомарт Токаев. Высокий пост он будет занимать до выборов, которые пройдут в 2020 году.
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