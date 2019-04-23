Назарбаев прослезился во время исполнения песни на его слова — видео

Трогательный момент произошёл, когда в завершение мероприятия прозвучала композиция "Моя страна".

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев не смог сдержать слёз на съезде партии "Нур Отан" в Нур-Султане.

Трогательный момент произошёл, когда в завершение съезда партии прозвучала песня "Моя страна", которую исполнил депутат Бекболат Тлеухан вместе с другими участниками съезда. Слова к песне написал сам Назарбаев.

Как сообщалось ранее, на этом съезде Назарбаев предложил участвовать Касыму-Жомарту Токаеву в выборах главы государства от партии Nur Otan и рассказал, как долго готовил свою отставку.

Напомним, Назарбаев решил сложить полномочия главы государства, оставив пост, который занимал почти 30 лет. В должность президента Казахстана вступил Касым-Жомарт Токаев. Высокий пост он будет занимать до выборов, которые пройдут в 2020 году.