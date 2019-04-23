В России отольют серию монет в честь победы Зеленского

Коллекция "Слуга народа" должна стать символом надежды на восстановление отношений с Украиной.

В России выпустят серию монет с изображением Владимира Зеленского к его инаугурации. В серии под названием "Слуга народа" будет 25 монет, рассказала пресс-служба российской компании "Арт-грани" РИА "Новости".

— Мастера... приступили к выпуску серебряной медальной монеты из серебра весом в 1 килограмм с изображением избранного президента Украины Владимира Зеленского, — говорится в сообщении.

По замыслу компании монеты должны стать символом надежды на улучшение российско-украинских отношений.

Аверс монеты будет украшен портретом Зеленского в обрамлении надписей "Слуга народа" и "Владимир Зеленский". На реверсе монеты изобразят герб Украины, дату победы на выборах и надпись "Президент Украины". В лимитированной коллекции будет 25 монет.

Компания часто изображает важные события или выдающихся людей современности. В коллекции уже есть монеты с барельефами Владимира Путина, Дональда Трампа и других президентов.

Напомним, 21 апреля на Украине прошёл второй тур выборов главы государства. Победу одержал Владимир Зеленский. Официальные итоги пока не подведены.