ГИБДД предложила снизить максимальную скорость при перевозке детей

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ГИБДД предложила снизить максимальную скорость при перевозке детей

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Фото: © РИА Новости/Максим Богодвид

Глава ведомства считает, что также можно в правилах прописать использование специальных стикеров на таких машинах.

Глава ГУОБДД МВД РФ Михаил Черников выступил с инициативой снизить порог максимальной скорости для автомобилистов, перевозящих детей.

Давайте снизим скорость для водителей, которые перевозят детей, на 20 км/ч от той скорости, которая у нас максимальная, — передаёт ТАСС слова Черникова.

По мнению руководителя ведомства, нововведение можно включить в ПДД. Кроме того, Черников предлагает приклеивать специальные наклейки, которые послужат оповещением о нахождении в салоне автомобиля ребёнка.

Ранее Лайф сообщал, что в ГИБДД выступили против разделения водителей на любителей и профи.

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