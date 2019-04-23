ГИБДД предложила снизить максимальную скорость при перевозке детей

Глава ведомства считает, что также можно в правилах прописать использование специальных стикеров на таких машинах.

Глава ГУОБДД МВД РФ Михаил Черников выступил с инициативой снизить порог максимальной скорости для автомобилистов, перевозящих детей.

— Давайте снизим скорость для водителей, которые перевозят детей, на 20 км/ч от той скорости, которая у нас максимальная, — передаёт ТАСС слова Черникова.

По мнению руководителя ведомства, нововведение можно включить в ПДД. Кроме того, Черников предлагает приклеивать специальные наклейки, которые послужат оповещением о нахождении в салоне автомобиля ребёнка.

Ранее Лайф сообщал, что в ГИБДД выступили против разделения водителей на любителей и профи.