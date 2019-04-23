Путин наградил главу МОТ орденом Дружбы

Президент выразил надежду, что сможет вручить государственную награду в торжественной обстановке.

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Дружбы генерального директора Международной организации труда Гая Райдера, сообщает пресс-служба Кремля.

Глава государства провёл с ним встречу в штаб-квартире Русского географического общества. Президент выразил надежду, что сможет вручить орден в торжественной обстановке, как этого требует протокол.

Президент отметил, что сотрудничество России и МОТ тесное и конструктивное.

Ранее президент наградил премьер-министра Индии орденом Святого апостола Андрея Первозванного за заслуги в обеспечении тесного партнёрства между странами и помощь в создании дружественных отношений между народами Индии и России.