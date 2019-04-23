Генсекретарь НАТО пригласил Зеленского в штаб-квартиру альянса

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пригласил победителя второго тура президентских выборов на Украине Владимира Зеленского в штаб-квартиру организации.
— Только что поговорил с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским. Я поздравил его с победой и пригласил в ближайшее время посетить штаб-квартиру НАТО, — написал в своём Столтенберг.
Он также добавил, что НАТО продолжит политически и практически помогать Украине.
Зеленский ранее заявлял, что намерен продолжить курс Украины на вступление в ЕС и НАТО. Однако, по его мнению, окончательное решение по данному вопросу нужно принимать путём референдума.
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