Генсекретарь НАТО пригласил Зеленского в штаб-квартиру альянса

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Генсекретарь НАТО пригласил Зеленского в штаб-квартиру альянса

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Йенс Столтенберг. Фото: © РИА Новости/Алексей Витвицкий

Столтенберг заверил, что организация продолжит оказывать Киеву политическую и практическую помощь.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пригласил победителя второго тура президентских выборов на Украине Владимира Зеленского в штаб-квартиру организации.

Только что поговорил с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским. Я поздравил его с победой и пригласил в ближайшее время посетить штаб-квартиру НАТО, — написал в своём твиттер-аккаунте Столтенберг.

Он также добавил, что НАТО продолжит политически и практически помогать Украине.

Зеленский ранее заявлял, что намерен продолжить курс Украины на вступление в ЕС и НАТО. Однако, по его мнению, окончательное решение по данному вопросу нужно принимать путём референдума.

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