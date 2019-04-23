Генсекретарь НАТО пригласил Зеленского в штаб-квартиру альянса

Столтенберг заверил, что организация продолжит оказывать Киеву политическую и практическую помощь.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пригласил победителя второго тура президентских выборов на Украине Владимира Зеленского в штаб-квартиру организации.

— Только что поговорил с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским. Я поздравил его с победой и пригласил в ближайшее время посетить штаб-квартиру НАТО, — написал в своём твиттер -аккаунте Столтенберг.

Он также добавил, что НАТО продолжит политически и практически помогать Украине.

Зеленский ранее заявлял, что намерен продолжить курс Украины на вступление в ЕС и НАТО. Однако, по его мнению, окончательное решение по данному вопросу нужно принимать путём референдума.