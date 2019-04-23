Защитники русских школ в Латвии выйдут на массовые протесты

По решению Конституционного суда, в школах для нацменьшинств уроки будут вести на латышском языке.

В Латвии пройдёт демонстрация в защиту русскоязычного образования, сообщил в "Фейсбуке" сопредседатель партии "Русский союз Латвии", депутат Европарламента Мирослав Митрофанов.

По его словам, акция запланирована на 1 мая. Её решили устроить после того, как стало известно о решении Конституционного суда страны — он признал законным переход на латышский язык в русских школах.

— Мы пойдём по Риге под лозунгами: "Сохраним образование на языках нацменьшинств!", "Сохраним русские школы!", "Наши дети — наше право!", "Наша страна — наши законы!", — заявил Митрофанов.

Как ранее писал Лайф, в апреле 2018 года президент Латвии Раймондс Вейонис подписал документ о переходе русских школ в стране к обучению на латышском языке.

В марте 2019 года комиссар ОБСЕ Ламберто Заньер призвал латвийское правительство провести реформу образования с учётом интересов национальных меньшинств.