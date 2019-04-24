Авиакомпания Saudia подтвердила гибель двоих сотрудников на Шри-Ланке

В результате теракта на Шри-Ланке погибли двое сотрудников саудовской авиакомпании Saudia, соответствующее заявление распространила пресс-служба перевозчика.

— Мы подтверждаем, что в результате взрывов в Коломбо на Шри-Ланке погибли два члена экипажа: старший бортпроводник Ахмед Зайн Джафари и бортпроводник Хани Маджид Усман, — говорится в сообщении.

За два дня до этого в авиакомпании сообщили, что после трагедии на острове у них пропали два сотрудника, ещё один был госпитализирован.

Восемь взрывов прогремели на Шри-Ланке в день католической Пасхи 21 апреля 2019 года. Бомбы сдетонировали в том числе в храмах, отелях и жилом комплексе. Погиб 321 человек, ещё 520 пострадали.