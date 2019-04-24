Команда Зеленского взяла курс на НАТО, но не самый короткий

Украина продолжит идти на сближение с НАТО, но сначала ей придётся провести значительные реформы внутри страны, уверен член команды советников Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин.

— Давайте мы сначала пройдём некоторый путь, реализуем тот план сотрудничества Украина — НАТО, который по форме является как раз приблизительно ПДЧ (План действий по членству в НАТО), — сказал он в эфире телеканала ZIC.

По его словам, когда Украина завершит этот этап, то уже ей придётся спрашивать, готово ли НАТО к вступлению страны в альянс, а не самой проситься. Правда он отмечает, что для этого Незалежной придётся обзавестись такими аргументами, чтобы у руководства НАТО "не было даже сомнений".

Ранее Лайф рассказывал, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пригласил свежеизбранного президента Украины Владимира Зеленского в штаб-квартиру организации.