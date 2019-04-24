Зеленскому не рекомендуют встречаться с Путиным один на один

По мнению сторонников избранного украинского лидера, такие переговоры являются "бесперспективными", если будут проходить без посредников.

Во время переговоров с Россией Владимиру Зеленскому ни в коем случае нельзя проводить встречи с Владимиром Путиным в двустороннем формате, уверен советник избранного президента Украины по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин.

— Я бы не советовал президенту Украины встречаться сегодня в таком формате. Я не верю, что Путин будет потом что-то нам гарантировать, — сказал он в эфире телеканала ZIC.

По его словам, переговоры являются "бесперспективными", если будут проходить без посредников, поскольку Киев в настоящее время не способен отстаивать свою позицию самостоятельно. Для этого, по мнению Апаршина, было бы лучше заручиться поддержкой США, Великобритании и западных стран "нормандской четвёрки".

В то же время он выступил категорически против переговоров с лидерами ДНР и ЛНР, заявив, что "никогда этого не поддержит", поскольку для Украины непозволительно разговаривать с "этими людьми".

Ранее Лайф рассказывал, что в команде Зеленского заявили о продолжении курса на сближение Украины и НАТО.