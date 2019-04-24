Полиция Шри-Ланки провела контролируемый взрыв у кинотеатра — видео

Подозрение правоохранителей вызвал припаркованный у здания кинотеатра скутер, хозяина которого никто не видел.

Произошедший взрыв около здания одного из кинотеатров города Коломбо в Шри-Ланке был контролируемым и опасности для граждан не представлял. Полиции показался подозрительным скутер, припаркованный около кинотеатра. Его хозяина давно никто не видел, а багажное отделение не открывалось. Тогда правоохранители решили произвести направленный взрыв, чтобы обезвредить, возможно, находящуюся внутри бомбу.

Breaking: controlled explosion at Savoy cinema in south Colombo, Sri Lanka pic.twitter.com/uvzugkDrgm — Jake Wallis Simons (@JakeWSimons) 24 апреля 2019 г.

Как сообщал Лайф, 21 апреля, в день католической Пасхи, в Шри-Ланке прогремела целая серия взрывов. В результате этого теракта, по последним данным, погибло 359 человек, ещё более 500 получили различные ранения. В последующие дни полицейские Шри-Ланки нашли ещё несколько несработавших взрывных устройств. Ответственность за теракты в Шри-Ланке взяли на себя боевики ИГИЛ*. Более 100 человек задержаны по подозрению в причастности к теракту.

*Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.