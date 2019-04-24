Шойгу предупредил об асимметричном ответе на действия НАТО у границ РФ

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Шойгу предупредил об асимметричном ответе на действия НАТО у границ РФ

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Фото: © РИА "Новости" / Алексей Витвицкий

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу предупредил НАТО о своевременных мерах, которые примет Россия в ответ на действия альянса у своих границ. Заявление он сделал в ходе Московской конференции по безопасности.

Могу заверить, что ответные меры будут приниматься своевременно, причём не обязательно симметрично действиям НАТО, — сказал он.

Он отметил, что альянс стремится представить РФ в качестве основной угрозы Западу, "то есть сами придумали российскую угрозу — сами себя ею и пугают". По словам Шойгу, действия НАТО ведут к росту напряжённости и требуют реагирования с российской стороны.

Напомним, VIII Московская конференция по международной безопасности проходит 23−25 апреля.

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