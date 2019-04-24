Ким Чен Ын на бронепоезде прибыл во Владивосток

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Ким Чен Ын на бронепоезде прибыл во Владивосток

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Лидер КНДР Ким Чен Ын на бронепоезде прибыл во Владивосток. Сейчас его поезд прибывает к вокзалу. Лайф вёл прямую трансляцию с места событий.

Завтра у главы Северной Кореи в этом городе состоятся переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Это первый саммит России и КНДР.

Как уже сообщал Лайф, ранее Ким Чен Ын на время остановился на станции Хасан в Приморском крае, где глава КНДР посетил Дом российско-корейской дружбы, который известен как "домик Ким Ир Сена", и попробовал приветственный каравай.

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