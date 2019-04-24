Подмосковная "яжемать" объяснила, почему угрожала перерезать дочери горло

По словам женщины, она вспылила после того, как экс-супруг приехал с новой возлюбленной навестить своих детей.

Женщина, угрожавшая бывшему мужу расправой над их малолетними дочерьми, рассказала, что стало причиной семейной ссоры и её действий. По её словам, экс-супруг любил детей, а она рассчитывала его вернуть в семью. Но на одну из встреч с дочерьми Давлат Б. приехал с новой возлюбленной, которая якобы и стала причиной развода. Маргарита утверждает, что у неё просто сдали нервы.

Ещё одним фактором, по словам Маргариты, послужило и то, что бывший муж с его любовницей долгое время оскорбляли её.

Тем не менее сейчас женщина утверждает, что очень сожалеет о таком проявлении эмоций. А приставленный нож к горлу дочери назвала "радикальным способом вернуть мужа".

Как ранее сообщал Лайф, в Клине произошла семейная драма. Женщина угрожала бывшему мужу убить их общих дочерей ножом, если он не вернётся в семью.