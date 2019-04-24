Встречающих Ким Чен Ына удивили его протиральщики дверей — видео

Помощники северокорейского лидера в белых перчатках на бегу протирали поручни поезда.

Ким Чен Ын во Владивостоке: Бегающие охранники - ерунда. Протиральщики дверей и поручней поезда прямо на ходу - вот уровень! pic.twitter.com/I1aWDvGkxB — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 24 апреля 2019 г.

Журналист кремлёвского пула Дмитрий Смирнов обратил внимание на помощников Ким Чен Ына, которые во время прибытия лидера КНДР во Владивосток на ходу протирали двери и поручни поезда.

— Вот уровень! — написал спецкор "Комсомольской правды" в посте в "Твиттере", вспомнив про телохранителей северокорейского лидера, бегущих возле машины, в которой следует глава государства.

Как ранее писал Лайф, Ким Чен Ын прибыл в Россию, где 25 апреля пройдут его переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.