Встречающих Ким Чен Ына удивили его протиральщики дверей — видео

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Встречающих Ким Чен Ына удивили его протиральщики дверей — видео

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Помощники северокорейского лидера в белых перчатках на бегу протирали поручни поезда.

Журналист кремлёвского пула Дмитрий Смирнов обратил внимание на помощников Ким Чен Ына, которые во время прибытия лидера КНДР во Владивосток на ходу протирали двери и поручни поезда.

Вот уровень! — написал спецкор "Комсомольской правды" в посте в "Твиттере", вспомнив про телохранителей северокорейского лидера, бегущих возле машины, в которой следует глава государства.

Как ранее писал Лайф, Ким Чен Ын прибыл в Россию, где 25 апреля пройдут его переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

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