Песков рассказал, как Путин будет выстраивать отношения с Киевом при Зеленском

Российское руководство намеренно отталкиваться от конкретных действий и заявлений, звучащих с украинской стороны.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, как Владимир Путин собирается выстраивать линию отношений с Украиной при ее новом руководстве. По его словам, Кремль будет исходить от заявлений и действий новоизбранного президента Владимира Зеленского

Песков отметил, что в Кремле пока не знают позицию Зеленского, в том числе, по вопросу удержания под стражей россиян на Украине.

— В любом случае президент России как человек, который определяет внешнюю политику российского государства, в том числе определяет вектор политики в отношении Украины, именно на основании конкретных заявлений и действий будет выстраивать свою линию общения с руководством Украины, — подытожил представитель Кремля.

Ранее ЦИК Украины обнародовала окончательные итоги второго тура президентских выборов. Согласно окончательным данным, Владимир Зеленский набрал 73,22% голосов.