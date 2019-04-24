В Европарламенте Зеленского назвали "уравнением со многими неизвестными"

По словам евродепутата от Латвии, политика будущего президента Украины зависит от того, насколько самостоятельной фигурой он является.

Новый избранный президент Украины Владимир Зеленский — это уравнение со многими неизвестными. Так охарактеризовал шоумена и будущего лидера Незалежной депутат Европарламента от Латвии Мирослав Митрофанов. Европарламентарий отметил, что главный вопрос всё же в том, насколько Зеленский является независимой фигурой в украинской политике.

— Владимир Зеленский — это уравнение со многими неизвестными. Самая большая загадка — насколько новый президент Украины сможет позволить себе иметь собственные приоритеты, независимые от планов поддержавшего его на выборах олигарха Игоря Коломойского, — заявил в интервью РИА "Новости" Митрофанов.

Как подчеркнул европарламентарий, интересы бизнесмена и украинского общества находятся в разных плоскостях, поэтому новому лидеру Украины придётся между ними лавировать.

— Упрощённо говоря, будет эта пара работать на личное обогащение или всё же попытается выполнить "домашнее задание" по обузданию коррупции, росту благосостояния и деэскалации положения на востоке Украины, — сказал депутат Европарламента.

По мнению Мирослава Митрофанова, Владимир Зеленский находится в непростом положении. У него очень мало времени на исправление ошибок предыдущей власти, и, если в течение короткого периода жители страны не ощутят изменений в стране, доверие к Зеленскому может обрушиться. Как подчёркивает евродепутат, ухудшает ситуацию и то, что у Зеленского нет команды политиков-единомышленников.

— У него будет соблазн усилиться за счёт многочисленных перебежчиков из разных партий, которые сейчас постараются "сесть на поезд, идущий к власти", то есть участвовать в выборах от партии нового президента. Как показывает опыт моей страны, такая наспех собранная команда — ненадёжна и быстро становится источником головной боли для любого лидера, — сказал Митрофанов.

При этом, по словам европарламентария, Зеленскому не приходится рассчитывать и на помощь западных партнёров Украины, которую они оказывали его предшественнику — Петру Порошенко.

— Четыре года назад Украина была избрана Западом в целях идеологического воздействия на российское общество. Украина была призвана, совершив "революцию достоинства" и встав на западный путь развития, доказать народу России, что "западный выбор" — это гарантия роста благосостояния и построения гармоничного, цивилизованного общества. Эту идеологическую задачу Украина не смогла выполнить — ситуация в украинской экономике и правовой сфере выглядит для россиян непривлекательно, — сказал депутат Европарламента.

Как сообщал Лайф, ЦИК Украины обнародовала итоги второго тура президентских выборов. Согласно окончательным данным, Владимир Зеленский набрал 73,22% голосов. В скором времени он станет новым лидером украинского государства, сменив на этом посту Петра Порошенко. В Кремле избрание нового президента Украины восприняли сдержанно и отметили, что политика взаимоотношений Москвы и Киева будет выстраиваться исходя из заявлений и действий новой власти.