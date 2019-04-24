В Европарламенте Зеленского назвали "уравнением со многими неизвестными"

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В Европарламенте Зеленского назвали "уравнением со многими неизвестными"

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Фото: © РИА "Новости"

По словам евродепутата от Латвии, политика будущего президента Украины зависит от того, насколько самостоятельной фигурой он является.

Новый избранный президент Украины Владимир Зеленский — это уравнение со многими неизвестными. Так охарактеризовал шоумена и будущего лидера Незалежной депутат Европарламента от Латвии Мирослав Митрофанов. Европарламентарий отметил, что главный вопрос всё же в том, насколько Зеленский является независимой фигурой в украинской политике.

Владимир Зеленский — это уравнение со многими неизвестными. Самая большая загадка — насколько новый президент Украины сможет позволить себе иметь собственные приоритеты, независимые от планов поддержавшего его на выборах олигарха Игоря Коломойского, — заявил в интервью РИА "Новости" Митрофанов.

Как подчеркнул европарламентарий, интересы бизнесмена и украинского общества находятся в разных плоскостях, поэтому новому лидеру Украины придётся между ними лавировать.

Упрощённо говоря, будет эта пара работать на личное обогащение или всё же попытается выполнить "домашнее задание" по обузданию коррупции, росту благосостояния и деэскалации положения на востоке Украины, — сказал депутат Европарламента.

По мнению Мирослава Митрофанова, Владимир Зеленский находится в непростом положении. У него очень мало времени на исправление ошибок предыдущей власти, и, если в течение короткого периода жители страны не ощутят изменений в стране, доверие к Зеленскому может обрушиться. Как подчёркивает евродепутат, ухудшает ситуацию и то, что у Зеленского нет команды политиков-единомышленников.

У него будет соблазн усилиться за счёт многочисленных перебежчиков из разных партий, которые сейчас постараются "сесть на поезд, идущий к власти", то есть участвовать в выборах от партии нового президента. Как показывает опыт моей страны, такая наспех собранная команда — ненадёжна и быстро становится источником головной боли для любого лидера, — сказал Митрофанов.

При этом, по словам европарламентария, Зеленскому не приходится рассчитывать и на помощь западных партнёров Украины, которую они оказывали его предшественнику — Петру Порошенко.

Четыре года назад Украина была избрана Западом в целях идеологического воздействия на российское общество. Украина была призвана, совершив "революцию достоинства" и встав на западный путь развития, доказать народу России, что "западный выбор" — это гарантия роста благосостояния и построения гармоничного, цивилизованного общества. Эту идеологическую задачу Украина не смогла выполнить — ситуация в украинской экономике и правовой сфере выглядит для россиян непривлекательно, — сказал депутат Европарламента.

Как сообщал Лайф, ЦИК Украины обнародовала итоги второго тура президентских выборов. Согласно окончательным данным, Владимир Зеленский набрал 73,22% голосов. В скором времени он станет новым лидером украинского государства, сменив на этом посту Петра Порошенко. В Кремле избрание нового президента Украины восприняли сдержанно и отметили, что политика взаимоотношений Москвы и Киева будет выстраиваться исходя из заявлений и действий новой власти.

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