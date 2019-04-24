В Белоруссии заявили, что РФ начала прокачку соответствующей стандартам нефти

Прокачка соответствующей технологическим стандартам российской нефти началась на белорусское нефтеперерабатывающее предприятие "Нафтан". Об этом со ссылкой на концерн "Белнефтехим" сообщает БЕЛТА.
Прокачка была начата по северной ветке нефтепровода "Дружба" (Сургут —Полоцк), её объём обеспечивает работу производственных мощностей на сниженной загрузке.
Как отмечается, ситуация на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе остаётся прежней — качество нефти пока не улучшилось.
Ранее в Белоруссии рассказали о "резком ухудшении качества" нефти, поступающей из России. Минск приостановил экспорт бензина и дизтоплива из-за проблем с нефтью, а также заявил о планах начать импорт нефти, альтернативной российской.
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