Порошенко отреагировал на упрощение выдачи российских паспортов жителям Донбасса

Проигравший на выборах лидер Незалежной утверждает, что против Москвы нужно усилить санкции, ведь она якобы сделала шаг к "созданию российского анклава на Украине".

Пока ещё действующий президент Украины Пётр Порошенко отреагировал на решение РФ упростить процедуру выдачи российских паспортов жителям ЛНР и ДНР. Об этом он заявил в видеообращении, которое размещено на странице в "Фейсбуке" лидера Незалежной.

— Это брутальное нарушение суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины, — заявляет Порошенко. — Речь идёт фактически о подготовке Кремля к следующему шагу агрессии против нашего государства — аннексии украинского Донбасса или созданию российского анклава на Украине.

Он утверждает, что Кремль якобы осознанно и цинично нарушает международное гуманитарное право, упрощая выдачу гражданства. Более того, Порошенко считает, что Москва "торпедирует мирный процесс в Донбассе".

— В этой связи поручил МИД немедленно инициировать обсуждение этого вопроса в рамках Совета Безопасности ООН, а также в других международных форматах, в частности в ОБСЕ и ЕС, — продолжает Порошенко.

Он также призывает международных партнёров осудить действия Москвы и усилить санкции.

Меж тем стоит напомнить, что президент РФ Владимир Путин, говоря об этом указе, отмечал, что он был подписан в гуманитарных целях. Он пояснял, что жители ЛНР и ДНР лишены каких бы то ни было гражданских прав, в связи с чем и был принят документ об упрощении выдачи гражданства.