Совбез ООН отказался собираться из-за российских паспортов для жителей Донбасса

Совет безопасности ООН не будет организовывать встречу по требованию Украины из-за решения РФ упростить выдачу паспортов жителям Донбасса. Об этом со ссылкой на источник в постпредстве России сообщает РИА "Новости".

По словам собеседника агентства, "речь идёт об очередном письме", которое распространяют в качестве документа Совбеза.

Как сообщал Лайф, 24 апреля президент России Владимир Путин в гуманитарных целях подписал указ об упрощённом получении российских паспортов для жителей ДНР и ЛНР. После этого постпред Украины Владимир Ельченко по инициативе президента Петра Порошенко обратился в Совет безопасности ООН.