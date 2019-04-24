СМИ узнали о планах Порошенко сорвать инаугурацию Зеленского

Для этого планируется арестовать главу Конституционного суда страны, без которого невозможно проведение церемонии.

Действующий президент Украины Пётр Порошенко может сорвать церемонию инаугурации избранного главы Незалежной Владимира Зеленского. О наличии такого плана у команды Порошенко сообщает издание "Страна".

Для этого планируется отправить в отставку главу Конституционного суда Украины Станислава Шевчука. В случае его ухода с поста его не будет на церемонии, которую необходимо будет передвигать по времени.

По данным СМИ, голосование по этому вопросу планируется провести уже 25 апреля. При этом Шевчук может покинуть свой пост лишь по собственному желанию. Для этого сторонники Порошенко планируют лишить его статуса судьи, в свою очередь, это возможно лишь при помощи комиссии КС по вопросам регламента и этики, которая должна сделать вывод о дисциплинарном нарушении Шевчуком.

Ранее ряд украинских судей подал иски против Петра Порошенко, заявив о давлении с его стороны.