В МВД России объяснили, как будут выдавать паспорта жителям Донбасса

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В МВД России объяснили, как будут выдавать паспорта жителям Донбасса

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Фото: © РИА "Новости"/Сергей Кузнецов

Приём подобных заявлений будет происходить на территории Ростовской области, где для этого имеются необходимые условия.

Жители ДНР и ЛНР смогут получать российские паспорта по упрощённой схеме, при этом не отказываясь от гражданства Украины. Об этом говорится в сообщении МВД РФ.

Отмечается, что указ главы государства проработан из гуманитарных побуждений, требующих принятий подобного решения.

Таким образом, указанная категория граждан вправе обратиться с заявлением о приобретении гражданства России, не отказываясь от украинского гражданства, — говорится в сообщении.

Принимать заявления будут на территории Ростовской области, где для этого имеются необходимые условия. Все они будут рассматриваться в течение трёх месяцев. Выдаваться паспорта будут также на территории Ростовской области.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин подписал указ, который упрощает получение паспортов РФ жителями ДНР и ЛНР.

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