Британия заступилась за "Белые каски" и обвинила Россию в клевете

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Британия заступилась за "Белые каски" и обвинила Россию в клевете

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Фото: © Flickr/ R~P~M

Постоянный представитель Великобритании при ООН Карен Пирс в ходе заседания Совбеза ООН 24 апреля обвинила Россию в распространении ложных сведений об организации "Белые каски".

Обратившись к российской стороне с просьбой "прекратить говорить ложь", Пирс выразила уверенность в том, что организация занимается исключительно мирной деятельностью.

У нас уже были споры об этом несколько раз в Совете, и уже несколько раз было доказано, что они ("Белые каски". — Прим. Лайфа) не террористы, а гуманитарные волонтёры, — цитирует дипломата РИА "Новости".

Как писал Лайф, ранее заместитель постпреда России при Совете безопасности ООН Владимир Сафронков сообщил о подготовке провокаций участниками "Белых касок".

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