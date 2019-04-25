Стало известно, кто из россиян чаще всего обращается к микрозаймам

По данным исследования, за микрозаймами чаще всего обращаются россияне в возрасте до 30 лет (55,3%). При этом они просят небольшие суммы, как правило, до 10 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют данные сервиса онлайн-займов "Робот Займер".

Отмечается, что с начала 2019 года было подано 27,6% заявок от россиян в возрасте от 18 до 24 лет. Средняя сумма, которую запрашивала молодёжь, составила 8 тысяч рублей.

На долю россиян 25–30 лет приходится 27,7% от всех заявок. Средняя сумма, которую они запрашивают, с начала года выросла на 21,6% и составила 9,7 тысячи рублей.

Добавляется, что самые высокие микрозаймы были зафиксированы у россиян в возрасте 51–60 лет (3,6%). В этой возрастной группе граждане в среднем берут 13,8 тысячи рублей. При этом этот показатель увеличился на 15,3% за первый квартал текущего года.

Реже всего к микрозаймам обращается старшее поколение в возрасте от 60 лет — на их долю приходится 1,5% заявок.

Ранее Лайф писал, что в 2019 году мужчины к Международному женскому дню оформили 250 тысяч микрозаймов на общую сумму более двух миллиардов рублей.