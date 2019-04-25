Польша остановила транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба"

Компания-оператор польского участка трубопровода "Дружба" PERN заявила о прекращении подачи российской нефти в Европу. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Отмечается, что причиной остановки транзита стала неудовлетворённость качеством нефти, поступающей на пункт "Адамово".

Кроме этого подчёркивается, что "продолжение поставок нефти с содержанием органических хлоридов выше лимита" может привести к возрастающим рискам промышленной аварии.

— Одновременно обращаемся с просьбой предпринять противодействующие этому (риску промышленной аварии. — Прим. Лайфа) меры с целью скорейшего возобновления [транзита], — говорится в сообщении.

Добавляется, что приостановка транзита была осуществлена 25 апреля в 00:00 по московскому времени на неопределённый срок.

Ранее Лайф писал, что в Белоруссии предложили способ вытеснения загрязнённой российской нефти из магистрального нефтепровода "Дружба".