В Белоруссии предложили способ, как избавиться от загрязнённой российской нефти

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В Белоруссии предложили способ, как избавиться от загрязнённой российской нефти

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Фото: © Flickr / rocor

Белоруссия предложила компании "Транснефть" механизм вытеснения загрязнённой хлорорганическими соединениями российской нефти из магистрального нефтепровода "Дружба".

Отмечается, что сейчас в резервуарах скопилось более миллиона тонн "опасной некондиции".

Белорусская сторона предлагает вытеснить смесь через Унечу до Усть-Луги, очистив тем самым магистральные артерии, — заявлено в эфире телеканала "Беларусь 1".

Уточняется, что на предложение Минска "ответа пока не получено".

Как писал Лайф, в Белоруссии ранее рассказали о "резком ухудшении качества" российской нефти. Сообщалось, что Минск приостановил экспорт бензина и дизтоплива.

Позднее после переговоров двух сторон в Белоруссии заявили, что РФ начала прокачку соответствующей стандартам нефти.

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