В Белоруссии предложили способ, как избавиться от загрязнённой российской нефти

Белоруссия предложила компании "Транснефть" механизм вытеснения загрязнённой хлорорганическими соединениями российской нефти из магистрального нефтепровода "Дружба".
Отмечается, что сейчас в резервуарах скопилось более миллиона тонн "опасной некондиции".
— Белорусская сторона предлагает вытеснить смесь через Унечу до Усть-Луги, очистив тем самым магистральные артерии, — заявлено в эфире телеканала "Беларусь 1".
Уточняется, что на предложение Минска "ответа пока не получено".
Как писал Лайф, в Белоруссии ранее рассказали о "резком ухудшении качества" российской нефти. Сообщалось, что Минск приостановил экспорт бензина и дизтоплива.
Позднее после переговоров двух сторон в Белоруссии заявили, что РФ начала прокачку соответствующей стандартам нефти.
Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь
- Популярные
- По времени