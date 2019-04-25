Путин прибыл во Владивосток для переговоров с Ким Чен Ыном

Российский лидер Владимир Путин после участия в Чите в совещании по ликвидации последствий природных пожаров в Забайкальском крае прибыл во Владивосток. В Приморье он встретится с председателем Госсовета КНДР Ким Чен Ыном.

Отмечается, что визит северокорейского лидера был организован по приглашению Путина.

Площадкой для переговоров выбран современный кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), который расположен на острове Русский. Как стало известно Лайфу, освещать переговоры Ким Чен Ына и Путина будут почти 300 журналистов.

Также сообщалось, что лидеры двух стран планируют общаться тет-а-тет не больше часа. После этого российско-корейские переговоры продолжатся в расширенном составе.

Напомним, Ким Чен Ын прибыл в Россию 24 апреля на бронепоезде. Данный визит в страну стал для политика первым. При этом в Кремле назвали это "ключевым событием".