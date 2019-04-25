Сенат Флориды разрешит учителям носить оружие

Сенат Флориды принял закон о школьной безопасности, согласно которому учителям будет разрешено иметь при себе оружие. Об этом сообщает американская деловая газета The Wall Street Journal.

Отмечается, что, несмотря на широкий общественный резонанс, в поддержку данной программы высказались 22 депутата, ещё 17 проголосовали против. Теперь документу предстоит пройти Палату представителей штата.

Добавляется, что в документе прописано: окончательное решение об участии учителей в данной программе остаётся за советами школьных округов Флориды.

Как поясняет издание, данная программа была разработана в связи со стрельбой в средней школе, в результате которой погибло 17 человек.

— Когда в школе вспыхивает стрельба, то всё решают секунды. Этот законопроект гарантирует, что добровольцы из числа школьного персонала могут иметь возможности для того, чтобы выступить в роли последней линии защиты ни в чём не повинных детей, — добавил глава сената штата Билл Гальвано.

Напомним, что 14 февраля 2018 года 19-летний молодой человек устроил стрельбу в школе "Марджори стоунмэн Дуглас" в американском штате Флорида. Жертвами стрелка стали 17 человек, ещё 14 получили ранения. Как ранее писал Лайф, стрелок за год приобрёл целый арсенал огнестрельного оружия.