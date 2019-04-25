Во Владивостоке проходит историческая встреча Путина и Ким Чен Ына

Российский лидер Владимир Путин на встрече во Владивостоке с председателем Госсовета КНДР Ким Чен Ыном заявил, что визит политика в РФ поможет урегулированию ситуации на Корейском полуострове.

— Уверен, что ваш визит сегодня в Россию послужит улучшению двусторонних отношений и поможет понять, какими путями улучшить ситуацию на Корейском полуострове, — отметил Путин.

Он вспомнил, что отец нынешнего лидера КНДР Ким Чен Ир ранее "был один из инициаторов подписания одного из основополагающих договоров — Договора о дружбе".

Также президент РФ добавил, что Москве и Пхеньяну необходимо "много сделать для развития торгово-экономических и гуманитарных связей".

В свою очередь Ким Чен Ын также отметил, что встреча с Путиным во Владивостоке будет способствовать развитию двусторонних связей и урегулированию ситуации на Корейском полуострове.

— Надеюсь, наша встреча с вами будет полезной для укрепления и развития традиционно дружественных отношений КНДР и России, которые имеют глубокие корни. Ситуация на Корейском полуострове вызывает большой интерес всего мирового сообщества. Надеюсь, наши переговоры станут важным событием для того, чтобы вместе оценить эту ситуацию, — подчеркнул Ким Чен Ын.

— Так и будет, — ответил Путин.

Напомним, Ким Чен Ын прибыл в РФ 24 апреля на бронепоезде. Этот визит в страну стал для лидера КНДР первым, а в Кремле назвали это "ключевым событием".