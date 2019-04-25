ВОЗ предупредила об опасности гаджетов для детей до пяти лет

Заболевания из-за малоподвижного образа жизни — главная опасность, которая угрожает детям, проводящим много времени перед синими экранами.

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) изучили влияние гаджетов на здоровье детей и озвучили, сколько времени ребёнок может проводить перед экранами компьютеров, планшетов или смартфонов. Об этом сообщает газета The New York Post со ссылкой на результаты исследования.

Отмечается, что малыши до двух лет вообще не должны проводить время перед гаджетами, детям от 2 до 5 лет допустимо такое времяпрепровождение не более часа в день.

Согласно полученным данным, подобные правила могут предотвратить детское ожирение, а также другие заболевания, связанные с сидячим образом жизни в нежном возрасте.

— Увеличение физической активности, сокращение сидячего времени и обеспечение качественного сна у маленьких детей улучшат их физическое и психическое здоровье, — объясняет доктор Фиона Булл, соавтор доклада ВОЗ.

Ранее Лайф писал, что Росстат выяснил, как школьники проводят свободное время. Больше всего учащиеся любят гулять с друзьями и проводить время в своих гаджетах.