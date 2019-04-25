Переговоры Путина и Ким Чен Ына завершились спустя 3,5 часа

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Переговоры Путина и Ким Чен Ына завершились спустя 3,5 часа

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Фото: ©L!FE/Павел Баранов

Переговоры президента РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына завершились на острове Русский во Владивостоке. В общей сложности они длились 3,5 часа: сначала тет-а-тет, а затем уже в расширенном составе.

Дальше будет торжественный приём.

Напомним, это первая встреча Путина и Ким Чен Ына. Они обсудили ситуацию на Корейском полуострове и двусторонние отношения. Российский лидер отмечал, что их переговоры были достаточно обстоятельными.

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