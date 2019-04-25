Ким Чен Ын помахал на прощание Путину — видео

Глава КНДР Ким Чен Ын после прощания с президентом России Владимиром Путиным помахал ему рукой и покинул место переговоров, передаёт корреспондент Лайфа.

На кадрах видно, как после завершения всех формальных процедур лидеры двух стран жмут на прощание друг другу руки и обмениваются последними фразами. После этого северокорейский лидер отправляется в свой лимузин, а перед тем как сесть в него, машет Путину рукой.

Как ранее писал Лайф, переговоры Владимира Путина и Ким Чен Ына продлились 3,5 часа, за ними последовал торжественный приём.