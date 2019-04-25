Ким Чен Ын подарил Путину меч, который "олицетворяет силу"

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Ким Чен Ын подарил Путину меч, который "олицетворяет силу"

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По словам северокорейского лидера, это оружие олицетворяет силу и душу народа КНДР.

На торжественном вечере по случаю первого визита лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию глава Северной Кореи преподнёс подарок президенту РФ Владимиру Путину — меч.

Он олицетворяет силу, мою душу и душу нашего народа, который поддерживает вас, — заявил Ким Чен Ын, преподнося подарок.

В ответ глава КНДР получил от Владимира Путина монетку — согласно примете, за любое оружие, даже подаренное, положено платить.

Как ранее писал Лайф, в общей сложности встреча лидеров России и КНДР Владимира Путина и Ким Чен Ына продлились 3,5 часа. Главными темами переговоров стали ситуация на Корейском полуострове и развитие двусторонних отношений. После переговоров последовал торжественный приём.

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