Председатель госсовета КНДР Ким Чен Ын пожелал России процветания и назвал свою встречу с президентом РФ Владимиром Путиным "откровенным и содержательным обменом мнениями".

— Искренне желаю, чтобы Россия непременно процветала как сильная, достойная, великая страна, — отметил северокорейский лидер.

От имени корейского народа он также передал "тёплый привет российскому народу, который самоотверженно трудится над построением сильной и процветающей России".

Как ранее писал Лайф, переговоры Владимира Путина и Ким Чен Ына продлились 3,5 часа, за ними последовал торжественный приём. На официальном приёме Путин предложил тост за дальнейшее укрепление дружбы и сотрудничества между двумя государствами и благополучие народов двух стран.