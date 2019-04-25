Путин об итогах выборов на Украине: Это полный провал политики Порошенко

В Кремле выразили мнение, что и прежние, и приходящие власти Украины не собираются исполнять минские соглашения, а это значит, что Донбасс будет изолирован и брошен.

Президент России Владимир Путин впервые прокомментировал результаты прошедших выборов на Украине.

—Что здесь оценивать, итоги выборов? Это полный, абсолютный провал политики Порошенко, — заявил глава государства журналистам во Владивостоке.

Президент отметил, что Россия готова восстанавливать отношения с Украиной в полном объёме, но не может делать это в одностороннем порядке.

— И прежние, и приходящие власти Украины не собирались и не собираются до сих пор подписывать соответствующие нормативные акты об амнистии, они не собираются признавать особый статус ЛНР и ДНР, а это ключевые вопросы минских соглашений. Это означает, что они не собираются исполнять минские соглашения...А как же судьба людей, они так и будут жить в изоляции? — поинтересовался российский лидер.

Ранее ЦИК Украины обнародовала окончательные итоги второго тура президентских выборов. Согласно окончательным данным, Владимир Зеленский набрал 73,22% голосов.