В Омске заделали ямы, которые лопатой засыпал мальчик

Городские власти заявили, что не собираются его специально разыскивать и награждать.

В Омске дорожники заделали ямы на участке дороги в районе проспекта Маркса, которые при помощи детской лопатки пытался починить десятилетний мальчик. Об этом сообщает радиостанция "Говорит Москва".

В городском Департаменте дорожного хозяйства и благоустройства мальчика ещё раз поблагодарили за помощь, однако пояснили, что не собираются его специально для этого разыскивать и награждать.

Ранее Лайф рассказывал историю из Омска, где школьник засыпал при помощи лопатки и песка ямы на дороге в районе проспекта Маркса. После этого его даже позвали на работу, правда, ждут его лишь через 15–20 лет.