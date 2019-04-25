СМИ опубликовали "военную доктрину Украины" Зеленского

Согласно документу, украинская армия продолжит курс на кадровую основу и переход к стандартам НАТО.

Советник нового избранного президента Украины Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин передал журналистам документ о будущей "военной доктрине" Незалежной. Несмотря на то что документ содержит целый ряд нововведений в структуре ВСУ, в целом он закрепляет курс на создание кадровой, профессиональной и добровольной армии, которая будет "взаимосовместима" с вооружёнными силами стран НАТО.

— Мы обеспечим объединённое руководство силами обороны в соответствии с принципами и стандартами, принятыми государствами — членами НАТО, — говорится в тексте, опубликованном изданием "Новое время".

Стандарты НАТО коснутся не только типов вооружений, но и структуры финансирования армии. То есть 50% будут направляться на содержание ВСУ, 30% — на перевооружение, ещё 20% — на подготовку кадров.

"Доктрина" предполагает перевооружение ВСУ современным высокотехнологичным оружием. Притом в приоритете будут средства разведки, связи, ПВО и радиоэлектронной борьбы.

Укроборонпром лишится своего влияния на формирование военно-технической политики страны. Её будет выполнять новый орган исполнительной власти.

Команда Зеленского предлагает разделить должности начальника Генштаба Украины и главнокомандующего ВСУ.

Как сообщал Лайф, на Украине обнародованы окончательные итоги выборов президента. Согласно данным, шоумен Владимир Зеленский победил с результатом в 73,22% голосов. Пётр Порошенко во втором туре голосования заручился поддержкой 24,45% избирателей.