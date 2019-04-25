Захарова считает, что закон об украинском языке противоречит конституции

Читайте также

Захарова считает, что закон об украинском языке противоречит конституции

8

Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев

Закон об исключительном использовании украинского языка в Незалежной противоречит конституции страны и является очередной попыткой тотальной украинизации. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По своей сути он является законом о принудительной украинизациии, фактически тотальной. Его положениями предусматриваются значительные ограничения, а во многих случаях и прямые запреты на использование русского языка, языков национальных меньшинств в различных сферах общественной жизни, — отметила Захарова.

Дипломат также подчеркнула, что проект противоречит ряду международных норм и Конституции Украины.

Напомним, 25 апреля Рада приняла закон об исключительном использовании украинского языка. Его действие не распространяется на сферу частного общения и совершение религиозных обрядов. При этом избранный президент страны Владимир Зеленский пообещал проверить его на соответствие Конституции Украины.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×