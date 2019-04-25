Захарова считает, что закон об украинском языке противоречит конституции

Закон об исключительном использовании украинского языка в Незалежной противоречит конституции страны и является очередной попыткой тотальной украинизации. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

— По своей сути он является законом о принудительной украинизациии, фактически тотальной. Его положениями предусматриваются значительные ограничения, а во многих случаях и прямые запреты на использование русского языка, языков национальных меньшинств в различных сферах общественной жизни, — отметила Захарова.

Дипломат также подчеркнула, что проект противоречит ряду международных норм и Конституции Украины.

Напомним, 25 апреля Рада приняла закон об исключительном использовании украинского языка. Его действие не распространяется на сферу частного общения и совершение религиозных обрядов. При этом избранный президент страны Владимир Зеленский пообещал проверить его на соответствие Конституции Украины.