Жительница Тамбова убила мужа, мешавшего смотреть дебаты Зеленского и Порошенко

По данным следствия, в ходе конфликта из-за телевизионной передачи женщина нанесла супругу смертельное ножевое ранение.

Сотрудники Следственного комитета ведут расследование уголовного дела по факту убийства 35-летнего жителя Тамбова. Подозреваемая — его гражданская супруга. Как сообщает портал lifetambov.ru со ссылкой на соседей пары, женщина смотрела по телевизору программу о предвыборных дебатах между Петром Порошенко и Владимиром Зеленским.

Но муж 42-летней женщины постоянно вставлял свои ремарки и мешал просмотру. На фоне этого между парой возник конфликт. Женщина оскорбила супруга, а он, не выдержав, ударил её по лицу. Тогда жена схватилась за нож и нанесла возлюбленному смертельное ножевое ранение. Мужчина скончался на месте.

— В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершённого преступления и сбор доказательственной базы. В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство следователя об избрании подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу, — сообщает пресс-служба СУ СКР по Тамбовской области.

Как сообщал Лайф, на Украине обнародованы окончательные итоги выборов президента. Согласно данным, шоумен Владимир Зеленский победил с результатом в 73,22% голосов. Пётр Порошенко во втором туре голосования заручился поддержкой 24,45% избирателей.